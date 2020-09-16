القريات 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسدشّن مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي اليوم، مبادرة "شرح وتبسيط الدروس بلغة الإشارة"، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية وطفاء بنت فندي الفندي وعدد من القيادات التعليمية.وأشاد الدكتور الثبيتي بالمبادرة التي قدمها قسم التربية الخاصة (بنات)، مؤكداً أنها تجربة ومبادرة تعليمية نوعية في ظل جائحة كورونا، عادّها عملاً مميزاً يُحسب لقسم التربية الخاصة ومنسوباته، التي تعنى بالطلبة الصمّ، مقدماً شكره لجميع من أسهم لإنجاح هذا العمل، متطلعاً أن يخرج هذا العمل بدقة عالية لكي يستفيد منه الجميع، داعياً لهم بالتوفيق والنجاح بما يقومون به من أعمال لإنجاح العملية التعليمية لتكون في أفضل مستوياتها.من جهتها بيّنت رئيسة قسم التربية الخاصة بنات رشا العذل أنّ الفكرة أتت لحاجة طالبات العَوَق السمعي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لوجود إشارة تدعم المناهج التعليمية، فهي وسيلة التواصل الأساسية مع ذوي العوق السمعي، ولما يترتب عليه عدم شرح المنهج ومفرداته بالتواصل الكلي لهم من فاقد تعليمي في ظل جائحة كورونا.ونُفِّذَت المبادرة بالتعاون مع مترجم لغة الإشارة ثامر بن حمدان الشمري، ومعلمة العوق السمعي صالحة بنت أحمد العنزي، وذلك بالعمل على تسهيل المناهج بلغة الإشارة وترجمة أهم الكلمات والمصطلحات في مادتي الرياضيات ولغتي للمرحلة الابتدائية ( ثاني ـ ثالث ـ خامس )، وتصوير الدروس وترجمتها.وأضافت العذل أن الهدف من المبادرة هو تقديم الخدمات التعليمية الخاصة لفئات الطالبات اللاتي يواجهن صعوبات توثر سلباً على قدرتهم على السير بالعملية التعليمية، وقدمت العذل شكرها وامتنانها لمدير التعليم بالموافقة على هذه المبادرة وتهيئة جميع الوسائل لإنجاح تلك المبادرة.// انتهى //21:35ت م0239