حائل 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسرأس معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم، ‏الاجتماع الأول للجنة العليا للاستثمار بالجامعة، بحضور ‏وكلاء الجامعة وعمداء الجهات ذات العلاقة ‏ومديري ‏الإدارات المعنية من أعضاء اللجنة العليا للاستثمار بجامعة حائل.‏وأكد البراهيم خلال الاجتماع على التوجهات العامة والرئيسة للاستثمار ‏في المرحلة القادمة، وضرورة العمل على تعزيز المنظومة التنفيذية ‏للاستثمار مع الحرص على استثمار القدرات البشرية في الجامعة.‏بعد ذلك استعرض الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال ‏اللجنة، ومنها الموضوعات المتعلقة بعدد من عقود الاستثمار، كما ناقش ‏المجتمعون عدداً من الرؤى المتعلقة بتطوير آليات العمل والتعاون ‏والشراكة مع القطاع العام والخاص.// انتهى //21:47ت م0242