اقتصادي / رئيس جامعة حائل يرأس الاجتماع الأول للجنة العليا للاستثمار بالجامعة
الأربعاء 1442/1/28 هـ الموافق 2020/09/16 م واس
حائل 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس
رأس معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا للاستثمار بالجامعة، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الجهات ذات العلاقة ومديري الإدارات المعنية من أعضاء اللجنة العليا للاستثمار بجامعة حائل.
وأكد البراهيم خلال الاجتماع على التوجهات العامة والرئيسة للاستثمار في المرحلة القادمة، وضرورة العمل على تعزيز المنظومة التنفيذية للاستثمار مع الحرص على استثمار القدرات البشرية في الجامعة.
بعد ذلك استعرض الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة، ومنها الموضوعات المتعلقة بعدد من عقود الاستثمار، كما ناقش المجتمعون عدداً من الرؤى المتعلقة بتطوير آليات العمل والتعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص.
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