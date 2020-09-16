واشنطن 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسعقد نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية بالإنابة الدكتور جيمس أندرسون، والسكرتير الدائم للدفاع في سنغافورة تشان هينج كي، اليوم، حواراً حول سياسة الأمن الإستراتيجي في سنغافورة.وناقش الجانبان خلال الحوار، التطورات الإقليمية، بما في ذلك الاستجابة لكوفيد-19 في جميع أنحاء المنطقة، وآخر التطورات في بحر الصين الجنوبي، ومكافحة الإرهاب، والإعداد للاجتماع القادم لوزراء دفاع الآسيان.كما بحث الجانبان عدداً من الملفات ذات الصلة بالتعاون الدفاعي الثنائي، بما في ذلك استمرار الوصول العسكري الأمريكي، والأمن السيبراني، وسبل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الدفاع.وأكدا أهمية هذه المناقشات السنوية، وجميع الحوارات الدفاعية الثنائية، لتعزيز التعاون وتعميق الشراكة الموثوقة بين البلدين.// انتهى //21:56ت م0245