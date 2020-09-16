القاهرة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأوصى الخبراء المشاركين في ورشة عمل (صياغة عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم وتسوية المنازعات الناشئة عنها) التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، واختتمت اليوم، بأهمية عقد ورش عمل تطبيقية حول المشكلات العملية لأوضاع وانتقال اللاعبين، وتعويضات الإصابات، وكيفية تحقيق التوازن العقدي بين اللاعبين والأندية خلال فترات الأزمات والأوبئة.وشهدت فعاليات اليوم الأخير من ورشة العمل، تطبيقات وتدريبات عملية وتشكيل هيئات تحكيم افتراضية بمشاركة كافة المشاركين، حول قضايا انتقال اللاعبين والمشكلات التي تثور بين الأندية واللاعبين وتعليق على الأحكام الصادرة من محكمة التحكيم الرياضي CAS في هذا الشأن، إضافة إلى استعراض إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات وعقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم.//انتهى//22:45ت م0258