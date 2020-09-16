الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسعقدت إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعًا بمديري مراكز التدريب الإقليمية.وناقش الاجتماع الذي عُقد برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على إدارة التطوير والمبادرات بندر الأحمدي، الاستعدادات لبدء العمل في مراكز التدريب الإقليمية في مدن ومحافظات (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، وجازان، وتبوك، وجدة، والأحساء)، التي من المقرر أن يستأنف نشاطها بتاريخ 20 ديسمبر المقبل، وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).من جهته أشاد المشرف العام على الإدارة بندر الأحمدي بالدعم الكبير الذي تتلقاه مراكز التدريب من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة الذي كان له الأثر الملموس، ولرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وأعضاء المجلس على المتابعة المستمرة.// انتهى //22:54ت م0260