المدينة المنورة ٢٨ محرم1442 هـ الموافق ١٦ سبتمبر 2020 م واسقام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجولة ميدانية للمسجد النبوي الشريف، وذلك للوقوف علي سير الأعمال والتأكد، من اكتمال الخدمات في جميع مرافقه وفق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - ١٩.كما التقى معاليه بمنسوبي الوكالة في الميدان، شاكرا لجهودهم المباركة, حاثا إياهم بالمثابرة وزيادة الجهود لخدمة زوار مسجد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، َوتوفير أعلى معايير السلامة والعمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتقيد بها حرصاً على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //23:05ت م0265