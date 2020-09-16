الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسعقدت الجمعية العمومية لرابطة رواد الرياضة العربية اليوم, اجتماعها الرابع "عن بعد "برئاسة الدكتور محمد الرويشد، الذي أعلن انطلاق أعمال الجمعية بعد استكمال الإجراءات النظامية لانعقادها.وفي بداية الاجتماع رحب الرويشد بأعضاء الجمعية الذين استجابوا لدعوة عقد الجمعية العمومية وممثلي اللجان الأولمبية العربية وممثل اللجنة الأولمبية السعودية رئيس التواصل المؤسسي باللجنة الأولمبية العربية السعودية وممثل اتحاد اللجان عبدالعزيز البقوص، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وسمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على المتابعة والدعم.وقال: "حرصنا في مجلس الإدارة على عقد الجمعية من أجل إطلاع الأعضاء على كافة المستجدات الخاصة بالرابطة على الصعيد الإداري والمالي، بهدف وضعهم بالصورة الصحيحة والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم لنشاط الرابطة خلال الفترة المقبلة".عقب ذلك صُودق على محضر الاجتماع السابق، واستعرضت التقارير المالية والإدارية، وعن الأنشطة المقبلة للرابطة ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ حيالها القرارات اللازمة، ومن أبرزها اعتماد اللائحة الجديدة للنظام الأساسي للرابطة.// انتهى //23:10ت م0267