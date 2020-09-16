واشنطن 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع المؤشر داو جونز الصناعي 36.78 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 28032.38 نقطة.فيما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 15.71 نقطة، أو 0.46 بالمئة ليغلق عند 3385.49 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضًا عند الاغلاق بواقع 139.85 نقطة، أو 1.25 بالمئة، إلى 11050.47 نقطة.// انتهى //23:12ت م0268