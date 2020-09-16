تونس 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسناقش الرئيس التونسي قيس سعَيد، في اتصال هاتفي مع رئيسة الكنفدرالية السويسرية سيمونتا سوماروجا اليوم، سٌبل تعزيز التعاون بين تونس وسويسرا، في مختلف المجالات.وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس التونسي دعا، إلى مزيد تعزيز التعاون مع سويسرا خاصة في قطاعات الصحة وتكنولوجيات الاتصال والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.// انتهى //23:38ت م0270