المدينة المنورة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسالتقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، أعضاء اللجنة التحضيرية لإعداد تصور مشيخة قراء الحرمين.حيث نوقش المشروع العلمي والذي يعنى بإقراء القرآن الكريم، ويهتم بجوانب الرواية في القراءات القرآنية وعلومها، وبضبط الأداء والمشافهة لمسائل التجويد، ويعنى المشروع بتنظيم عملية الإقراء داخل الحرمين، حيث يتبوأ الحرمان الشريفان أكبر مجمع إقرائي في العالم، وذلك وفق منهجية علمية رصينة، ولقاءات متميزة بأفضل التقنيات الحديثة، كما يعنى المشروع برعاية أهل القرآن الكريم ودارسيه وبكبار القراء داخل الحرمين.ويهدف المشروع لإبراز دور المملكة في مجال إقراء القرآن الكريم، وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 في تعزيز القيم الإسلامية، ولتحقيق رؤية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في نشر الهداية للعالمين وعمارة الحرمين الشريفين بالقرآن الكريم، وتفعيل رسالتها العالمية وتعزيز مكانتها الربانية في نشر القراءات القرآنية.// انتهى //23:46ت م0271