بارق 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس ‏التقى محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي في المحافظة أمس بمساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة عسير الدكتور طارق الفلقي .وبحث "البناوي" إمكانية دمج المراكز الصحية غير المتوافقة مع الكفاءة والفعالية وفقاً لمعايير وزارة الصحة، وتقرر دمج مركز الرعاية الصحية الأولية بشرق ثلوث المنظر مع مركز ثلوث المنظر ومركز العشة مع مركز المسلمة، ونقل بعض المراكز والدمج بمراكز أخرى بالمحافظة لخدمة شريحة أكبر عدد من الأهالي ، بالإضافة إلى تشغيل مركز الرعاية الصحية الأولية بمركز ثلوث المنظر 16 ساعة لمدة 5 أيام ، وأفاد " الفلقي " أنه اعتمد مركز استشاري شامل ميقا سنتر لمحافظة بارق. فيما واصل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالرعاية الصحية.// انتهى //23:47ت م0272