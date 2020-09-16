جيزان 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، خالص تعازيهما، ومواساتها في وفاة شيخ شمل قبيلة آل عيسى بني حمد بمحافظة الطوال ، الشيخ عمر بن عبدالله يعقوب حمدي -رحمه الله-.وسأل سموهما المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشيدين بما قدمه الفقيد خلال عمله من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.من جهته عبر الشيخ يعقوب بن عمر عبدالله حمدي وأبناء وأفراد أسرة الفقيد ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، على تعازيهما ومواساتهما.// انتهى//23:51ت م0273