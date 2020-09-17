عام / شرطة الرياض : القبض على 3 أشخاص تورطوا بالسطو على المنازل والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة ومبالغ مالية ومقتنيات
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم ، تمثلت بالسطو على المنازل والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة ومبالغ مالية ومقتنيات، قدرت قيمتها بحوالي 140000 ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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