الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم ، تمثلت بالسطو على المنازل والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة ومبالغ مالية ومقتنيات، قدرت قيمتها بحوالي 140000 ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //00:13ت م0274