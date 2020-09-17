باريس 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم إيقاف لاعب باريس سان جرمان نيمار ، مباراتين على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في الكلاسيكو أمام مرسيليا الأحد الماضي، مضيفة أنها ستفتح تحقيقًا بحق الإسباني ألفارو غونزاليس مدافع الأخير.وسيتم استدعاء الأرجنتيني أنخل دي ماريا لحضور اجتماع اللجنة التأديبية للرابطة في 23 سبتمبر الجاري ، بسبب بصقه على غونزاليس خلال خسارة سان جرمان 0-1 ، في مباراة شهدت طرد خمسة لاعبين.// انتهى //00:14ت م0276