واشنطن 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم في واشنطن العاصمة، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة, إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:19ت م0277