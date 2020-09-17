القاهرة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق بيراميدز على مضيفه وادي دجلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، باستاد بتروسبورت ضمن الجولة ال27 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.بهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز إلى 48 نقطة ليحتل المركز الرابع، متساويًا مع المقاولون العرب صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد دجلة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.//انتهى//00:22ت م0279