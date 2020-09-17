رياضي / رئيس الفيفا يهنئ الهلال بمناسبة تحقيقه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس
تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو ، عبّر من خلاله عن تهنئته لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، مشيدًا بما قدمه الهلال من عمل جاد والتزام جعله يتوج باللقب للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم.
ووجه إنفانتينو شكره للاتحاد السعودي على ما يقدمه من جهود ملموسة تسهم في تطوير كرة القدم السعودية ، معربًا عن تطلعه للقاء رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في المستقبل القريب.
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