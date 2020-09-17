الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واستلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو ، عبّر من خلاله عن تهنئته لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، مشيدًا بما قدمه الهلال من عمل جاد والتزام جعله يتوج باللقب للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم.ووجه إنفانتينو شكره للاتحاد السعودي على ما يقدمه من جهود ملموسة تسهم في تطوير كرة القدم السعودية ، معربًا عن تطلعه للقاء رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في المستقبل القريب.// انتهى //00:33ت م0280