الباحة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسوزعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة الباحة 200 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات من مستفيدي خدمات اللجنة, بالتعاون مع صندوق موظفي سابك الخيري "بِرَ".وأوضح رئيس اللجنة خالد بن محمد آل نسيله, أن برنامج الحقائب المدرسية يأتي في إطار اهتمام تراحم بطلاب الأسر المستفيدة من خدماتها خاصة مع بدء العام الدراسي الحالي 1442هـ ، داعيًا الميسورين من أبناء وبنات المنطقة لمد يد العون والمساعدة في توفير الاحتياجات اللازمة للأسر المحتاجة من أسر السجناء.بدوره أشار المدير التنفيذي للجنة على بن جمعان آل سرور إلى أن الحقيبة الواحدة تشتمل على العديد من الأدوات المدرسية اللازمة للطلاب والطالبات والتي ستدخل الفرح والسعادة على قلوب الأبناء والبنات من هذه الأسر، مثمناً لشركة "سابك" هذه المبادرة والدعم.// انتهى //00:53ت م0281