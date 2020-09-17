واشنطن 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسسجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بأكثر من أربعة بالمئة، وذلك بعد تقارير حول تراجع مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة، وتوقف جزء كبير من الإنتاج البحري الأمريكي بسبب الإعصار "سالي".وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 42.22 دولار للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.69 دولار بما يعادل 4.2 بالمئة، فيما أغلق الخام الأمريكي على صعود 1.88 دولار أو 4.9 بالمئة إلى 40.16 دولار للبرميل.كما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 496 مليون برميل، وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من البنزين 400 ألف برميل.// انتهى //00:53ت م0282