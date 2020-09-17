لومي 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسقررت الحكومة التوغولية اليوم تمديد حالة الطوارئ الصحية داخل البلاد لمدة ستة أشهر إضافية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن مجلس النواب التوغولي أعطى اليوم تفويضًا للحكومة لتمديد قانون الطوارئ ستة أشهر، بقصد السماح لها بإصدار أوامر قانونية في إطار مكافحة فيروس كورونا.يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس داخل البلاد وصل إلى 1595، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 40 حالة.// انتهى //02:00ت م0284