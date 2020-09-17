نيويورك 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأعربت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، عن قلق عميق إزاء انعدام الأمن الذي يؤثر على حياة عدد كبير جدا من الكولومبيين في المناطق المتضررة من الصراع في البلاد، رغم الانخفاض العام في العنف الذي أحدثته عملية السلام.جاء ذلك في كلمة ديكارلو الافتراضية خلال الحدث الذي استضافته حكومة كولومبيا بمناسبة مرور سنتين من تنفيذ سياسة السلام.وأشارت إلى أن اتفاقية السلام النهائية ودخولها حيز التنفيذ بين حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا (الجيش الشعبي السابق)، تعد لحظة فاصلة أتاحت الفرصة لكولومبيا لبناء مستقبل خالٍ من العنف.وأفادت أن التقدم المحرز بعملية السلام في كولومبيا ونجاحها يعد مصدرًا للأمل والإلهام خارج حدودها، مؤكدة أن الأمم المتحدة ترى فرصة لدعم كولومبيا في معالجة قضايا مثل الإصلاح الريفي، والمشاركة السياسية، والعدالة الانتقالية، ومشكلة المخدرات.// انتهى //03:12ت م0287