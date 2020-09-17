القاهرة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 804 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 86549 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696 حالة وفاة.//انتهى//03:41ت م0288