عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
المدينة المنورة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء .
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