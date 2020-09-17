المدينة المنورة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء .//انتهى//04:10ت م0290