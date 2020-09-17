عام / الصحف السعودية
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس الوزراء الياباني المنتخب
أمير الرياض يطالب بالمزيد من التطور للخدمات البلدية
أمير القصيم يضع حجر الأساس لمستشفى إرادة والصحة النفسية
سعود بن نايف: علاقتنا بالمملكة المتحدة ممتدة لأكثر من 100 عام
فيصل بن سلمان: نحتاج للاستثمار في الإبداع المعرفي
أمير عسير يشيد باستصلاح مواطن مدرجات زراعية
أمير الشمالية: تنسيق الجهات الحكومية يحسن كفاءة المشروعات
فيصل بن نواف: الوطن يعوّل كثيراً على الشباب
تدشين الموقع الإلكتروني لبوابة الباحة للاستثمار
توجيه بتسريع إنجاز مشروع مبنى أمانة جازان
تخصيص خطبة الجمعة للتذكير بنعمة التوحيد ووحدة الصف
10 % من متعافي كورونا يصابون بالصداع وفقدان حاسة الشم
منظمة السياحة العالمية تعتمد بالإجماع إنشاء مكتب إقليمي في الرياض
المطالبة بدعم التعليم عن بعد واقتراح بربط الرخصة المهنية للمعلم بالتعيين
اتفاقية لحماية الإبل أثناء النقل
عودة الحياة للمنافذ البرية بين المملكة والكويت
تقدير يمني لدور التحالف في دحر مشروع إيران التخريبي
مبعوث أممي يبحث وحماس تفاهمات التهدئة مع إسرائيل
محادثات يمنية - حوثية لتبادل أسرى
// يتبع //
06:01ت م
0003