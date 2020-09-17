الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس الوزراء الياباني المنتخبأمير الرياض يطالب بالمزيد من التطور للخدمات البلديةأمير القصيم يضع حجر الأساس لمستشفى إرادة والصحة النفسيةسعود بن نايف: علاقتنا بالمملكة المتحدة ممتدة لأكثر من 100 عامفيصل بن سلمان: نحتاج للاستثمار في الإبداع المعرفيأمير عسير يشيد باستصلاح مواطن مدرجات زراعيةأمير الشمالية: تنسيق الجهات الحكومية يحسن كفاءة المشروعاتفيصل بن نواف: الوطن يعوّل كثيراً على الشبابتدشين الموقع الإلكتروني لبوابة الباحة للاستثمارتوجيه بتسريع إنجاز مشروع مبنى أمانة جازانتخصيص خطبة الجمعة للتذكير بنعمة التوحيد ووحدة الصف10 % من متعافي كورونا يصابون بالصداع وفقدان حاسة الشممنظمة السياحة العالمية تعتمد بالإجماع إنشاء مكتب إقليمي في الرياضالمطالبة بدعم التعليم عن بعد واقتراح بربط الرخصة المهنية للمعلم بالتعييناتفاقية لحماية الإبل أثناء النقلعودة الحياة للمنافذ البرية بين المملكة والكويتتقدير يمني لدور التحالف في دحر مشروع إيران التخريبيمبعوث أممي يبحث وحماس تفاهمات التهدئة مع إسرائيلمحادثات يمنية - حوثية لتبادل أسرى// يتبع //06:01ت م0003