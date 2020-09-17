وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأمن السيبراني.. وإستراتيجيات الرؤية ) : الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولـي عهده الأمين صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلـمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- للأمن السيبراني الوطني ينطلق من مبدأ الإدراك والـتأكيد علـى أنه الـهدف والمقوم الأساسي لحماية المصالـح الحيوية الـوطنية، وكذلك كل ما يشكل البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.وبينت : ما رفعه وزير الـدولـة عضو مجلـس الـوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الـهيئة وكافة منسوبيها من الـشكر والـعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولـصاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الـوزراء بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وما أشار إليه الوزير بهذا الصدد من أن المملكة تمضي وفق رؤية 2030 نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية والـدولـية، وتنمية قوتها الاقتصادية، وتعزز ريادتها الدولية بإذن الله، وأن رؤية الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتمثلة ب «فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار» بما يعكس طموح المملكة بأسلوب متوازن بين الأمان من جهة. والنمو والازدهار من جهة أخرى، لـتكون هـذه الـرؤية شاملـة وملـبية لاحتياجات المملكة وأولوياتها وتطلعاتها، ومساهمة في حماية الأنظمة التقنية والتشغيلية والبنى التحتية الحساسة، وتعزيز ثقة الجهات الوطنية والمستثمرين والأفراد في الـفضاء الـسيبراني الـسعودي، وأنه وفقا لمسؤولية كل جهة في الـدولـة عن أمنها السيبراني فإن الإستراتيجية سوف تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الأمن السيبراني، وتسهم في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني تمكن الجهات الوطنية من رفع مستوى أمنها السيبراني وحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، وتساعد على تطوير مبادئ الأمن السيبراني، كما من شأنها أن تحقق مستوى عاليا من النضج والمهنية في الممارسات.// يتبع //06:01ت م0005