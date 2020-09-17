شنغهاي 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا، مبينة أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.وسجلت الصين 14 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 16 في اليوم السابق، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين 85223 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.// انتهى //06:01ت م0009