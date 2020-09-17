عام / ألمانيا تسجل 2194 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
برلين 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 2194 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 265857 .
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9371 بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة، مقابل ست حالات وفاة في اليوم السابق.
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