برلين 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 2194 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 265857 .وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9371 بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة، مقابل ست حالات وفاة في اليوم السابق​​​.// انتهى //07:20ت م0013