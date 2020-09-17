بيروت 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإعراب الرئاسة الفرنسية أمس عن أسفها لفشل الزعماء السياسيين اللبنانيين في الالتزام بتعهداتهم التي قطعوها للرئيس إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة ضمن مهلة الأسبوعين التي حددها في حين لم يطرأ أي تطور إيجابي بشأن حلحلة العقد التي تحول دون الاعلان عن التشكيلة الوزارية.وأوردت شن الطائرات الحربية الإسرائيلية أمس غارات جوية على قطاع غزة بعد قصف صاروخي استهدف جنوب إسرائيل ولم تفد المعلومات عن سقوط اصابات بشرية.وأخبرت صحف الخميس عن سقوط جريحين بانفجار عبوة ناسفة في في حيّ المطار بمدينة درعا جنوبي سوريا.وأشارت إلى إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس أن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات أوقف ضم الأراضي المحتلة في الضفة الغربية مما أفسح المجال لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة.وتحدثت عن تحذير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمس أنقرة من أي محاولة لترهيب جيرانها، في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط.ولفتت صحف بيروت الانتباه إلى تأكيد واشنطن أمس أن العقوبات الأممية على إيران، سيعاد فرضها بصورة تلقائية الأحد القادم، وأن الإدارة الأمريكية ستحرص على أن تطبق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحترمها.// انتهى //09:21ت م0020