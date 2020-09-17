تبوك 29 محرم1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك أمس، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة دورة تدريبيه بعنوان " الوعي المالي ومهارات الادخار " بحضور رواد ورائدات الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك في مقر الغرفة.وتناولت الدورة عدداً من المحاور أبرزها: رؤية المملكة ٢٠٣٠ ونظرتها للتنمية المستدامة وأنماط التفكير المالي والتخطيط العام والمالي ونماذج تحقيق الأهداف والأساسيات والكماليات وموازنة الدخل والمصروفات بالإضافة إلى صور لنماذج الادخار.وتأتي هذه الدورة ضمن عدة برامج ودورات تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير قدرات المجتمع التجاري والصناعي المحلي.// انتهى //09:39ت م0021