الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واستنفذ وزارة الصحة مجموعة من الأنشطة الإفتراضية والأنشطة الأخرى وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020، الذي يقام هذا العام تحت شعار "سلامة العاملين الصحيين"، من أجل تعزيز الفهم العالمي لسلامة العاملين الصحيين وتكثيف مشاركة الجمهور في مأمونية الرعاية الصحية، والنهوض بإجراءات عالمية ترمي إلى تحسين سلامة العاملين الصحيين، والحد من الأذى الذي يصيبهم .وتشمل أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020، إذكاء الوعي على المستوى العالمي بأهمية سلامة العاملين الصحيين وعلاقتها بسلامة المرضى، وإشراك العديد من الجهات ذات العلاقة، وإعتماد إستراتيجيات متعددة الوسائط لتحسين سلامة العاملين الصحيين، إضافةً إلى تنفيذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب جميع الجهات صاحبة المصلحة للإعتراف بسلامة العاملين الصحيين كأولوية لضمان سلامة المرضى والإستثمار في المجال، وإظهار التقدير الواجب لتفاني العاملين الصحيين وعملهم الدؤوب، لاسيما في السياق الحالي للتصدي لجائحة كوفيد-19 .// انتهى //09:42ت م0022