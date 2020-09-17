عام / أكثر من 23800 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
الباحة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس
قدمت عيادات "تطمن " في الباحة خدماتها لـ 23853 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، التي تُقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في محافظات المنطقة.
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
// انتهى //
10:04ت م
0025