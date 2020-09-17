طرابلس 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى الشعب، معلناً فيها عن نيته تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر، موضحا أن المناخ السياسي يعيش حالة استقطاب حادة جعلت كل محاولات حل الأزمة شاقة وغاية في الصعوبة، مرحبا بجميع اللقاءات والمشاورات .وأشارت الصحف إلى دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الشعب للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية في شهر أكتوبر المقبل، كما دعا صالح رئيس اللجنة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكدا أن الاستحقاقات الوطنية على رأسها الانتخابات البلدية، لابد أن تتم في الموعد المحدد، وأن يتم التغيير على جميع الأصعدة بالطرق سلمية.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مبينة أن الجيش جدد التزامه التام بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد من أجل افساح المجال أمام الأطراف للعملية السياسية من أجل التوصل إلى تفاهمات تفضى لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة منفصلة، منوها أن الجيش سيكون في الموعد جاهز لأي اختراقات من قبل المرتزقة والمليشيات.ونوهت إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التزام مصر بالحد من توسع الصراع العسكري في ليبيا والدعوة لتحقيق حل سياسي شامل لكافة مكونات الأزمة الليبيةعبر حوار ليبي- ليبي.// انتهى //10:05ت م0026