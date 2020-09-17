القاهرة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الإساءة والتشكيك من جانب قوى الشر في كل أمر يخص المصلحة الوطنية يستهدف بشكل أساسي إسقاط الدولة المصرية ،مطالبا مواطنيه بعدم السماح بهدم البلد، من خلال أبواقهم الإعلامية التي تعمل ليل نهار على بث الشائعات والأكاذيب لتدميرها.وأشارت الصحف إلى تأكيد وزير الخارجية سامح شكري، خلال مشاركته في مائدة مستديرة باليونان أمس تناولت الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط، على التزام مصر بالحد من توسع الصراع العسكري في ليبيا والدعوة لتحقيق حل سياسي شامل يضم جميع مكونات الأزمة الليبية عبر حوار ليبي- ليبي.ونوهت إلى إعلان وزارة الصحة المصرية تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 18 حالة، وخروج 776 متعافي من المستشفيات، ليصل إجمالي المسجلين في مصر حتى أمس إلى 101340 حالة من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها، و5679 وفاة.وتناولت صحف مصر اليوم إعلان النائب العام السوداني القبض على خلية إرهابية بحوزتها متفجرات تكفي لـ"نسف الخرطوم"، واعتقال قوات الأمن العراقية 6 مسؤولين ضمن حملة لمكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي.// انتهى //10:12ت م0029