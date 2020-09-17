حائل 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسدشَّن مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد أمس " مبادرة التمكين الرقمي" لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي, بحضور المساعد للشؤون التعليمية يحيى بن صالح العماري ومدير إدارة التوجيه والإرشاد فواز النعام ومدير إدارة خدمات الطلاب أمين لجنة تكافل سعود النعام وذلك في ثانوية الصديق بحائل.وأوضح تعليم حائل أن مبادرة مؤسسة تكافل الخيرية عبارة عن أجهزة لوحية وشرائح بيانات مقدمة للطلاب والطالبات الصف الثالث الثانوي المسجلين في قوائمها بهدف تمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد مع بدء العام الدراسي 1442 هـ, مشيراً إلى ان المبادرة تشتمل على " 617 "جهازًا لوحيًا مع شريحة بيانات .وثمَّن مدير عام التعليم بالمنطقة جهود مؤسسة تكافل الخيرية في دورها الفعَّال تجاه الطلاب والطالبات المحتاجين وكذلك اهتمام بكل ما يخدم هذه الشريحة من أجل مواصلة تحصيلهم العلمي بكل يسر وسهولة .// انتهى //10:20ت م0031