الخليل 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ستة فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت أحمد فهد النتشة، ومنصور النتشة، كما اقتحمت مخيم العروب شمال المدينة واعتقلت احمد عبد الرحمن ابو سل، ومحمد خالد ابو سل، وجهاد عماد الطيطي، ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت يونس اشريق النجار.// انتهى //10:21ت م0032