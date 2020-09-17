بغداد 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم زيارة العمل التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحافظة ميسان جنوب البلاد أمس ,وإعلانه عن قرب انبثاق مجلس الخدمة الوظيفية الذي سينظم التعيينات في مؤسسات الدولة وفق خطط مرسومة.ونوهت الصحف بتأكيد الكاظمي بأن الحكومة تواجه تحديات وضغوطا،وأن العنف واستخدام السلاح لا ينفع ولا يبني دولة، وأن الحل الجذري يتمثل بسيادة القانون وتحقيق المساواة والعدل.وتناولت الصحف بشكل بارز اللقاء الذي عقده الكاظمي مع ممثلين المتظاهرين في محافظة ميسان للاطلاع على مطالبهم الحقة.وعرجت على إجراءات الحكومة والبرلمان في محاربة الفساد وهدر المال العام, لاسيما ملفات الفساد في العقود الاستثمارية بوزارة الكهرباء منذ عام 2003 حتى الآن.// انتهى //10:55ت م0048