الخبر 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسحقق فريق طبي سعودي من مستشفى الملك فهد الجامعي بمحافظة الخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، اكتشاف أثبت وجود شبكة من الأوردة الجديدة في منطقة الرقبة وذلك بالاستفادة من طرق التصوير الطبي المتطورة، تمت تسميتها بـ "شبكة ساري الوريدية ".وأوضح استشاري تصوير المخ والأعصاب رئيس التصوير العصبي بالمستشفى الدكتور ساري صالح السحيباني، أن الفريق الطبي البحثي أول من لاحظ وجود هذه الشبكة الوريدية في بعض الأشخاص بشكل نادر جداً ، واستغرق هذا الاكتشاف والعمل البحثي قرابة السنتين من البحث والتقصي حول هذه الشبكة الوريدية التي تم الاستدلال عليها ببروتوكول تصويري خاص، مبيناًأن ما تم إثباته من نظرية لم يكن لها ذكر من قبل في كتب الطب التشريحي العصبي، وحيث تم نشر إثبات لهذه النظرية مؤخراً في ورقة علمية في مجلة محكمه ومتخصصه وذات تأثير في علم التشريح والتصوير الطبي الجراحي.وأكد الدكتور السحيباني، أن الأهمية الكبرى لهذا الاكتشاف في معرفة بُعد طبوغرافي جديد للعلاقة بين أوردة الرقبة وربطها في التكون الجنيني لها ودور كبير في التخطيط المسبق للعمليات الجراحية والقسطرة في منطقة الرقبة والدماغ وأهمية في ما قد تشكله من طريق لانتشار العدوى أو الجلطات أو الخلايا السرطانية – لا سمح الله.من جانبه، نوه مدير عام المستشفى الدكتور محمد الشهراني، بهذا السبق العلمي الذي يضاف الى سلسلة إنجازات حققتها الكفاءات العلمية والطبية في المستشفى بوجه عام وقسم الأشعة على وجه الخصوص الذي حقق قفزات علمية وتشخيصية وعلاجية في السنوات الماضية بفضل من الله أولا ثم بفضل الكوادر الطبية المميزة التي استثمر القسم في تدريبها وابتعاثها في مراحل سابقه والتي تعتبر النواه الحقيقية للتميز والتطور الذي يشهده القسم حالياً .// انتهى//.11:00ت م0050