المدينة المنورة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأطلقت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى تأهيل المتقدمين وما يناسب قدراتهم وكفاءاتهم المهنية والأكاديمية، وذلك بعد حصر احتياجات سوق العمل.ويأتي البرنامج ضمن مبادرة "التدريب المنتهي بالتوظيف بالمدينة المنورة"، وتنفيذًا لقرار توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة.ودعت غرفة المدينة المنورة المنشآت الراغبة بالمشاركة إلى التسجيل من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/cRA2TDUJ8P8jSCgE6 .// انتهى //11:16ت م0051