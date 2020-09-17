سياسي / محادثات بين العراق والاتحاد الأوروبي في بروكسل
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
بروكسل 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس
التقى الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ، اليوم في بروكسل مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين .
وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل: إنهما ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والعراق ، والإصلاحات الداخلية وخطط إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق ، وعمل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي ، فضلاً عن التطورات الإقليمية الأخيرة.
وجدد الممثل الأعلى بوريل التأكيد على نية الاتحاد الأوروبي الراسخة لزيادة تعزيز المشاركة الثنائية وتكثيف الحوار والتعاون مع العراق ، وخاصة من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق.
كما ناقش الممثل الأعلى الأوروبي بوريل ووزير الخارجية العراقي التعاون الجاري بين الاتحاد الأوروبي والعراق.
// انتهى //
11:24ت م
0054