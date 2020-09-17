جنين 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة جنين.وذكر نادي الأسير ومصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين واعتقلت الأخوين محمدا وأحمد زياد أبو خرج من منطقة حرش السعادة.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت كفر دان، واعتقلت الأسيرين المحررين محمد فاروق عابد، ومحمد أحمد صلاح، بعد أن دهمت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما.وفي السياق ذاته احتجزت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من قرية زبوبا غرب جنين بعد اقتحامها للقرية، واستجوبتهم لساعات قبل أن تخلي سبيلهم.// انتهى //11:29ت م0057