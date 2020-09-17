لندن 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر تطورات أزمة نقص معينات فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مبرزة تحذيرات من أن استمرار الأزمة ربما يؤدي إلى إغلاق عشرات المدارس والمرافق الحيوية.وتناولت في الشأن العالمي إعلان السلطات اليونانية ترحيل أكثر من 12 مهاجرًا من معسكر "موريا" الذي دمرته الحرائق إلى معكسر مدينة ليسبوس والذي شهد مواجهات قوية خلال الأشهر الماضية بين سكان المدينة والمهاجرين.ونقلت صحف لندن أنباءٌ عن نشر السلطات اليوغندية قوات من الجيش شمال غربي البلاد إثر مواجهات عنيفة بين المواطنين والنازحين من جنوب السودان راح ضحيتها عشرة أشخاص على الأقل.وعرجت على تولي يوشيهيدي سوغا منصب رئيس الوزراء في اليابان خلفاً للمستقيل شينزو آبي، بعد حصوله على مصادقة البرلمان أمس وتوليه رئاسة الحزب الحاكم في وقت سابق.// انتهى //11:36ت م0058