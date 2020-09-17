الباحة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واستفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم, متابعة سير العمل في منصة مدرستي من خلال وقوفه على مركز المتابعة والدعم الفني بالإدارة, وذلك بهدف الاطلاع عن كثب على مستوى التفاعل والتفعيل للمنصة وما تلقته المدارس من دعم وتوجيه.وأوضح أن المنصة شكلت استجابة إيجابية لتحدٍ فرضه الواقع ومبادرة رائعة يمكن الاعتماد عليها لبناء مستقبل, مشيراً إلى أن مركز المتابعة والدعم الفني يقدم أدوارا مهمة تتابع مستوى التفاعل المميز مع منصة مدرستي من قبل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، إضافة إلى تقديم الحلول لما قد يعتري العمل من خلال المنصة من عوائق من خلال ما يرصده المركز من تقارير دورية حول والوقوف على مستوى التحسن المتنامي في العمل المقدم وإبراز التجارب الناجحة للمدارس والوقوف إلى جانب المدارس المحتاجة للدعم والمساندة.// انتهى //11:36ت م0059