عام / أوغندا تعلن فرار 219 سجينًا وبحوزتهم أسلحةٌ وذخائر
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
كامبالا 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت السلطات الأوغندية اليوم، فرار 219 سجينًا وبحوزتهم 15 سلاحًا ناريًا، ومقتل سجينين اثنين خلال عملية شنتها قوات الأمن لإلقاء القبض عليهم.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن السجناء فروا من سجن في كاراموغا، وهي منطقة نائية شبه قاحلة في شمال شرق البلاد.
واقتحم السجناء قبل فرارهم مستودع الأسلحة بالسجن واستولوا على 15 بندقية من طراز إيه.كيه-47 وذخائر.
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11:51ت م
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