كامبالا 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الأوغندية اليوم، فرار 219 سجينًا وبحوزتهم 15 سلاحًا ناريًا، ومقتل سجينين اثنين خلال عملية شنتها قوات الأمن لإلقاء القبض عليهم.وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن السجناء فروا من سجن في كاراموغا، وهي منطقة نائية شبه قاحلة في شمال شرق البلاد.واقتحم السجناء قبل فرارهم مستودع الأسلحة بالسجن واستولوا على 15 بندقية من طراز إيه.كيه-47 وذخائر.// انتهى //11:51ت م0061