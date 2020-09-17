عام / 715 جهازاً لوحياً من "تكافل" لطلاب وطالبات نجران
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
نجران 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس
وزعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران خلال الأسبوع الحالي 715 جهازا لوحيا للطلاب والطالبات ، قدمتها مؤسسة "تكافل" الخيرية المختصة بدعم الطلاب والطالبات ، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد ، مع شرائح بيانات للصف الثالث الثانوي .
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أن هذه الدفعة تعد الأولى خلال العام الدراسي الحالي وسيتلوها توزيع دفاعات لاحقة الأيام القليلة القادمة ، وفقاً لمعايير الاستحقاق وأهلية المستفيدين المعمول بها بالشراكة مع تكافل.
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