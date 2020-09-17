نجران 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسوزعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران خلال الأسبوع الحالي 715 جهازا لوحيا للطلاب والطالبات ، قدمتها مؤسسة "تكافل" الخيرية المختصة بدعم الطلاب والطالبات ، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد ، مع شرائح بيانات للصف الثالث الثانوي .وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أن هذه الدفعة تعد الأولى خلال العام الدراسي الحالي وسيتلوها توزيع دفاعات لاحقة الأيام القليلة القادمة ، وفقاً لمعايير الاستحقاق وأهلية المستفيدين المعمول بها بالشراكة مع تكافل.// انتهى //12:46ت م0073