نجران 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واساعتمدت الإدارة العامة لتعليم نجران اليوم ، برنامجها الخاص عن بُعد للاحتفاء باليوم الوطني التسعين للمملكة تحت شعار " همة حتى القمة ".وأوضح المدير العام لتعليم نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أن مدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة تستعد للاحتفاء عن بُعد باليوم الوطني الـ 90 بدءاً من يوم الأحد الموافق ٣/ ٢/ ١٤٤٢هـ حتى الأحد الموافق ١٠/ ٢/ ١٤٤٢هـ ، بإعداد وتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات الطلابية والتطوعية " عن بُعد " ، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والجهات المعتمدة ، والإشراف على هذه الفعاليات ، وفقاً للوائح والضوابط المنظمة والاجراءات الاحترازية الصحية والبروتوكولات الخاصة .وأشار العتيبي إلى أن هذه البرامج والفعاليات تهدف إلى زيادة اللحمة الوطنية وربط الأبناء بالوطن الغالي وتعزيز مكانته في نفوسهم واستشعار نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وترسيخ الرؤية الطموحة ٢٠٣٠ ، وتعزيز قيم المواطنة، سائلاً الله أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.// انتهى //12:48ت م0075