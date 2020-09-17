عام / مدير تعليم رنيه يطلع على سير العملية التعليمية بالمحافظة
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
جدة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس
اطلع المدير العام للتعليم بمحافظة رنيه حسن بن مبارك السبيعي ، على جهود المدارس في دعم العملية التعليمية عبر منصة مدرستي ، وتقديم الخدمات التقنية للطلاب والمعلمين .
وناقش السبيعي ، عبر الاتصال المرئي ، بحضور مساعديه والمشرفين التربويين وقادة المدارس ، سير العمل وتذيل الصعوبات التي تواجه المدارس والطلاب والطالبات ، مُشيداً بجهود قادة المدارس والمعلمين بالمحافظة ، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مشاركة المدرسة والأسرة في تعليم الطلاب .
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