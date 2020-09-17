جدة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واساطلع المدير العام للتعليم بمحافظة رنيه حسن بن مبارك السبيعي ، على جهود المدارس في دعم العملية التعليمية عبر منصة مدرستي ، وتقديم الخدمات التقنية للطلاب والمعلمين .وناقش السبيعي ، عبر الاتصال المرئي ، ‏بحضور مساعديه والمشرفين التربويين وقادة المدارس ، سير العمل وتذيل الصعوبات ‏التي تواجه المدارس والطلاب والطالبات ، مُشيداً ‏بجهود قادة المدارس والمعلمين بالمحافظة ، ‏مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مشاركة المدرسة والأسرة في تعليم الطلاب .// انتهى //12:49ت م0076