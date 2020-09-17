عام / "اليونيسف" تدعم الأردن بمستلزمات طبية لمجابهة جائحة كورونا
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
عمّان 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس
تسلمت وزارة الصحة الأردنية اليوم من منظمة الأمم المتحدة لشؤون الطفولة "اليونيسيف"، 40 جهاز تنفس اصطناعي متطور لمواكبة الاستجابة الوطنية الأردنية لمجابهة لفيروس كورونا (كوفيد-19).
وستساهم أجهزة التنفس الاصطناعية - بحسب بيان صحفي- في دعم القطاع الصحي في الأردن وعلاج الكثير من المرضى والأطفال في وحدات العناية المركزة ، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الكوادر العاملة بالمستشفيات في محاربة الفيروس.
// انتهى //
12:50ت م
0077