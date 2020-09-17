عمّان 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واستسلمت وزارة الصحة الأردنية اليوم من منظمة الأمم المتحدة لشؤون الطفولة "اليونيسيف"، 40 جهاز تنفس اصطناعي متطور لمواكبة الاستجابة الوطنية الأردنية لمجابهة لفيروس كورونا (كوفيد-19).وستساهم أجهزة التنفس الاصطناعية - بحسب بيان صحفي- في دعم القطاع الصحي في الأردن وعلاج الكثير من المرضى والأطفال في وحدات العناية المركزة ، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الكوادر العاملة بالمستشفيات في محاربة الفيروس.// انتهى //12:50ت م0077