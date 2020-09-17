حائل 29 محرم 1442هـ الموافق 17 ديسمبر 2020م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية التطويرية المجانية والمعتمدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، وذلك بالتعاون مع منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي أن هذه البرامج تستهدف تطوير وتأهيل أفراد المجتمع بالجوانب الإدارية والثقافية والتقنية المتماشية مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، مبيناً أن كافة البرامج سيتم تقديمها عن طريق منصة تدريبية إلكترونية "عن بعد"، داعيًا الجميع للتسجيل والاستفادة من هذه البرامج النوعية والمثرية .// انتهى //12:53ت م0078