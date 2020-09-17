مكة المكرمة ٢٩ محرم ١٤٤٢ الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠م واستفقَّد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص مساء أمس منتزه الجعرانة شمال شرق مكة المكرمة، يرافقه عدد من المسؤولين بالأمانة، واطلع على مراحل الإنجاز ومتابعة أعمال الحدائق و المرافق العامة.وتبلغ مساحة منتزه الجعرانة بمكة المكرمة 850,000 م2 ومساحة المسطحات الخضراء 60,000 م 2 محاطة بـ 1000 نخلة، ويضم المنتزه ممراً للمشاة بطول 2,500 م طولي، كما يحتوي على ملاعب خضراء بمساحة إجمالية تبلغ 10,500 م2 بالإضافة إلى المدرجات المحيطة بالمنتزه.وأكَّد أمين العاصمة المقدسة على ضرورة الاهتمام بصيانة الحدائق ودورات المياه والمرافق العامة بمكة المكرمة، والعمل على تشغيلها وفق أفضل الطرق لخدمة المواطنين ومرتادي الحدائق.// انتهى //12:58ت م0079