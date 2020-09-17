سياسي / وزير الخارجية الكويتي ورئيس مجلس النواب العراقي يبحثان التعاون المشترك وآخر التطورات
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
الكويت 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس
التقى وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ، اليوم ، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي يزور الكويت حالياً .
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط البلدين وبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك فيما بينهما على كافة الصعد إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.
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12:59ت م
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