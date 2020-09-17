الكويت 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ، اليوم ، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي يزور الكويت حالياً .وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط البلدين وبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك فيما بينهما على كافة الصعد إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.// انتهى //12:59ت م0080